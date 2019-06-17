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Вице-премьеру Крыма Нахлупину продлили арест в Москве

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Вице-премьеру Крыма Нахлупину продлили арест в Москве

Москва, 17 июня. Басманный суд Москвы продлил арест вице-премьера Крыма Виталию Нахлупину до 16 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался уольнять Виталия Нахлупина до окончания следствия. Крымский чиновник находится в московском СИЗО.

По ходатайству следствия столичный суд уже в третий раз продлил арест Нахлупина до 16 сентября. Чиновника задержали правоохранительные органы в октярбре 2018 года в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Также были задержаны бывший сотрудник комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-замглавы Минтранса полуострова Валентин Дукорский, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что московский суд признал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в коррупции, его приговорили к 11 годам лишения свободы. В начале июня правоохранительные органы задержали бывшего главу Ивановской области, он подозревается в коррупции.

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Автор: Ирина Селезнева
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