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Спортсмен из Мурманска погиб в Крыму

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Спортсмен из Мурманска погиб в Крыму

Симефрополь, 16 июня. Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма, ведется расследование, сообщил глава регинонального МЧС Сергей Шахов.

Группа мурманских спортсменов утром 15 июня отправилась на пробежку в поселке Рыбачье. Один из них — молодой человек 2001 года рождения не вернулся на базу, пишет РИА Новости.

Спасатели организовали поиски в лесу и в акватории рядом с поселком. Пострадавшего нашли мертвым. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели молодого человека, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Крыму ураганный ветер снес кровлю Воронцовского дворца. Объект закрыли на ремонт.

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Автор: Ирина Селезнева
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