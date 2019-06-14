Вход в заповедник «Херсонес Таврический» сделали бесплатным

Севастополь, 14 июня. Вход на территорию заповедника «Херсонес Таврический» в крымском Севастополе сделали бесплатным для всех желающих по случаю Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно сообщению, дни открытых дверей пройдут 14 и 16 июня, в пятницу и воскресенье все желающие смогут посетить заповедник.

Как отмечает ForPost, бесплатно пройти в «Херсонес Таврический» можно будет в указанные дни с 6.00 до 20.00. Допуск посетителей прекращается в 19.30. Распространяется акция на территорию музея. Для того, чтобы посетить экскурсии и выставки, нужно приобрести билет.

Напомним, «Херсонес Таврический» расположен на территории Гагаринского района Севастополя и является историко-археологическим заповедником. Музей входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Севастополь 14 июня празднует свое 236-летие. Для жителей и гостей города подготовлена программа праздничных мероприятий. В 22.00 над Севастопольской бухтой пройдет праздничный фейерверк.

Ранее стало известно о том, что памятник архитектуры «Ласточкино гнездо» может стать конечным пунктом новой линии канатной дороги. В том, чтобы протянуть к символу крымского полуострова «воздушные рельсы», заинтересованы многие. При этом городские власти не против реализации такого проекта, который, согласно планам, поможет «разгрузить» улично-дорожную сеть.