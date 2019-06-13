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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Крыму

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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Крыму

Севастополь, 13 июня. Синоптики пообещали жителям Севастополя жаркую погоду, температура воздуха составит 28-30 градусов тепла.

Ветер подует с северной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Усиление ветра не принесет прохладу, в День города 14 июня сохранится жаркая погода, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла.

В пятницу небо затянут тучи, пасмурная жаркая погода продержится до 15 июня. В середине дня ветер снова усилится и подует с восточной стороны.

К вечеру ожидается небольшое похолодание до 26 градусов тепла. 16 июня в восточном Крыму погода будет облачной, без осадков, пишет ForPost.

12 июня Крым отметил День России, в Симферополе состоялись праздничные мероприятия в честь присвоения аэропорту имени Ивана Айвазовского.

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Автор: Ирина Селезнева
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