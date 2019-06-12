Приехавшая из Австралии праправнучка Айвазовского поделилась впечатлениями о Крыме

Симферополь, 12 июня. В новом терминале состоялись торжественные мероприятия, посвященные присвоению крымскому аэропорту имени Ивана Айвазовского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал на торжественной церемонии. Он рассказал о том, что крымский аэропорт готов принять иностранных гостей.

«Мы хотим, чтобы каждый дипломат, чиновник из стран ЕС своими глазами увидел жизнь на российском полуострове. Мы не будем составлять им маршрут, пусть сами ходят и спрашивают крымчан, как им живется», — сказал Аксенов.

В центральном холле аэропорта выступили актеры симферопольского театра. Танцевальные коллективы реконструировали атмосферу балов второй половины XIX века. Танцоры исполнили мазурку, полонез и вальс.

В торжественных мероприятиях приняла участие родственница великого художника. По словам праправнучки Айвазовского Аманды Рождерс, это ее четвертый приезд в Крым. Она добавила, что ей нравится путешествовать на полуострове.

«Меня зовут Аманда Рождерс, я из Австралии. Одно из самых интересных крымских достопримечательностей— галерея Айвазовского, в которой я была трижды», — сказала она.

Рождерс пообещала снова приехать в Крым со своей семьей.

Организаторы праздника презентовали посадочные талоны и открытки с изображением Ивана Айвазовского. Вновом терминале также провели флешмоб — дети и студенты в честь Айвазовского исполнили армянский народный танец.