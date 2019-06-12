Гигантский флаг появился в Севастополе в День России

Севастополь, 12 июня. Жители Севастополя и активисты «Единой России» развернули огромный триколор ко Дню России, сообщили в пресс-службе партии.

Патриотическая акция состоялась рядом с памятником «Солдат и Матрос». Площадь российского флага составила 2400 квадратных метров, в мероприятии участвовали более сотни человек.

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин поздравил севастопольцев, которые родились 12 июня 2014 года. На флешмобе в честь Дня России играл военный оркестр.

«Для Севастополя это особый день. Мы собрались здесь, у памятника «Солдат и Матрос», потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа», — сказал российский парламентарий.

День России отмечают 12 июня по всей стране. В каждом городе состоялись концерты и праздничные патриотические мероприятия. По мнению многих политиков, эти 29 лет для страны были непростыми, но благодаря народной поддержке Россия выстояла.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в День России проходят мероприятия в честь присвоения аэропорту имени великого русского художника Ивана Айвазовского.