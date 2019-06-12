Аксенов заявил, что крымский аэропорт готов к приему международных рейсов

Симферополь, 12 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на скорое открытие международного авиасообщения, аэропорт имени Ивана Айвазовского готов к приему рейсов из других стран.

В Симферополе в День России проходят праздничные мероприятия, посвященные присвоению аэропорту имени художника Ивана Айвазовского.

«Надеемся, что международное сообщение будет открыто в аэропорту «Симферополь». Когда-нибудь, но надеюсь, что сроки будут поближе», – сказал Аксенов.

В новом терминале установили арт-объекты, которые познакомят посетителей с творчеством Айвазовского. Репродукции картин художника разместят в стерильной зоне, на привокзальной площади появится памятник великому русскому художнику.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов не исключил досрочный запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией по Крымскому мосту. Об этом он сказал на полях ПМЭФ в Петербурге.

Пустить поезда в Крым планировалось в декабре 2019 года, но строительство железнодорожной инфраструктуры идет с опережением графика. Первые поезда поедут на полуостров из Москвы и Петербурга.