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Канатную дорогу планируют протянуть к «Ласточкину гнезду» в Крыму

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Канатную дорогу планируют протянуть к «Ласточкину гнезду» в Крыму

Симферополь, 11 июня. Памятник архитектуры «Ласточкино гнездо» может стать конечным пунктом новой линии канатной дороги, в таком проекте заинтересованы инвесторы.

«На днях там была целая комиссия, смотрели на месте возможность установки», — сообщил ForPost знакомый с ситуацией источник.

Как отметил глава администрации Ялты Алексей Челпанов, речь идет не об одном инвесторе. В том, чтобы протянуть к символу крымского полуострова «воздушные рельсы», заинтересованы многие. При этом городские власти не против реализации такого проекта, который, согласно планам, поможет «разгрузить» улично-дорожную сеть.

«Этот вопрос пока прорабатывается. Желающих много, но по существу никто не предлагает полностью конструкцию», — объяснил Челпанов.

По его словам, реализация проекта обойдется инвесторам в десятки миллионов рублей. При этом администрация Ялты заверила, что возведение канатной дороги к памятнику архитектуры обязательно согласуют со всеми ведомствами, в том числе и с региональным министерством культуры.

Канатную дорогу планируют протянуть к «Ласточкину гнезду» в Крыму

Напомним, «Ласточкино гнездо» расположено на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма. Памятник архитектуры и истории стал настоящим символом полуострова.

Накануне стало известно о том, что железнодорожное движение по Крымскому мосту, по предварительным данным, откроется 9-10 декабря текущего года, реализация билетов на поездки на полуостров запланирована с октября — за 45 суток до открытия движения. 

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что Крым по итогам текущего года сможет принять 7,5 миллиона путешественников.

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Автор: Екатерина Кухарева
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