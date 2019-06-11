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Названо число туристов, которые отдохнут в Крыму в 2019 году

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Названо число туристов, которые отдохнут в Крыму в 2019 году

Симферополь, 11 июня. Крым по итогам текущего года сможет принять 7,5 миллиона путешественников, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то мы выйдем на 7,5 миллиона», — сказал крымский политик на заседании президиума парламента республики.

Он отметил, что эта кардинальная цифра изменит экономический облик региона, сообщил РИА Новости.

По его мнению, основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что по состоянию на 1 июня с начала года в Крыму отдохнули 1,3 миллиона туристов. По его словам, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Крымский мост, который является самым протяженным в России, соединил Керченский и Таманский полуострова. В мае прошлого года было открыто автомобильное движение по мосту, запуск поездов по железнодорожной части запланирован на конец года.

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Автор: Данила Копп
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