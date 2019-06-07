Ураганный ветер снес кровлю с Воронцовского дворца в Крыму

Симферополь, 7 июня. Ураганный ветер снес крышу с Воронцовского дворца в Крыму, объект культурного наследия федерального значения временно закрыли. Об этом написала на своей странице в социальный сети Facebook местная жительница.

Воронцовский дворец расположен в поселке Алупка. Последний раз объект ремонтировали в 2017 году. В прошлом году было выделено порядка 60 млн рублей на перекладку кровли, однако рабочие даже не начали ремонт.

Жительница Крыма Ольга Худобандаева написала в соцсети, что дворец затопило — в голубой гостиной отвалилась штукатурка, повреждены картины.

«Воронцов бы умер второй раз, если бы это увидел! Почему за это время не отремонтировали крышу, почему не предвидели, что может пойти дождь?» — возмутились крымчанка.

Заместитель директора ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Константин Касперович назвал слова о критическом состоянии объекта культурного наследия несоответствующими действительности. Он подчеркнул, что Воронцовский дворец действительно подтопило, но стихия бушевала недолго и не насела серьезного ущерба. Об это Касперович сказал в комментарии ForPost.

«Дождь, к счастью, был кратковременный. И значительных повреждений он не принес. Я считаю, что все обошлось более-менее. Во всяком случае прямых утрат музейных предметов нами не обнаружено. От дождя пострадали только парадные залы в двухэтажной части дворца», — отметил чиновник.

По его словам, в настоящее время объект ремонтируется, подрядчик установил временную крышу, но ее снес сильный ветер. Дирекция музея приняла решение отключить главный корпус от электроснабжения, чтобы не было замыкания.