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Скоростная трасса соединит Новороссийск и Керчь

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Скоростная трасса соединит Новороссийск и Керчь

Симферополь, 3 июня. «Главгосэкспертиза» одобрила проект и смету на строительство трассы Новороссийск  — Керчь, которая свяжет трассу М-4 с мостом через Керченский пролив.

Автодорога войдет в состав европейского маршрута Е97, она пройдет по Краснодарскому краю и через транспортный переход по Крыму. Планируется построить участок протяженностью 18,8 км с допустимой скоростью движения в 120 километров в час.

Проект предусматривает строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов, прокладку труб, строительство трансформаторных подстанций, остановок общественного транспорта, пишет ForPost. Ранее в Минтрансе России рассказали о сроках ввода в эксплуатацию трассы «Таврида». Строительство будет завершено к концу 2020 года.

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Автор: Ирина Селезнева
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