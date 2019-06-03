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Выборы в парламент Крыма пройдут 8 сентября

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Выборы в парламент Крыма пройдут 8 сентября

Симферополь, 3 июня. Крымский парламет принял постановление о назначении выборов на единый день голосования 8 сентября.

Выборы депутатов госсовета Крыма второго созыва проведут в сентябре. Постановление одобрили 58 депутатов, один не поддержал проект. По словам заместителя спикера парламента Владимира Бобкова, после публикации постановления начнется предвыборная кампания.

Госсовет является однопалатным парламентом, который ибирается раз в пять лет. В нем работает 75 депутатов. Госсовет  — представительный и законодательный орган в Крыму.

Ранее сообщалось, что в республике внедрили систему электронных посадочных талонов в аэропорту имени Айвазовского в Симферополе. Первые пассажиры воспользовались сервисом на своих мобильных телефонах. Эта система удобна для пассажиров без багажа, которым не нужно сдавать свои вещи.

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Автор: Ирина Селезнева
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