Первые пассажиры с электронными посадочными талонами улетели из аэропорта Симферополя

Симферополь, 3 июня. Первые пассажиры с электронными посадочными талонами в своих мобильных телефонах благополучно прошли регистрацию и улетели из аэропорта Симферополя.

Сообщение о внедрении новой системы электронных посадочных талонов опубликовала пресс-служба воздушной гавани. Теперь пассажир, регистрируясь онлайн сам указывает, куда ему отправить электронную версию посадочного талона, затем в зоне ожидания он просто прикладывает экран со штрих-кодом к считывающему устройству на специальном оборудовании.

В пресс-службе отметили, что посадочный талон нужно сохранять на мобильном устройстве и для предъявления в аэропорту и для предъявления на борту самолета в любой момент (по запросу) и без доступа к Сети. Кроме того, возможность использования электронного посадочного талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, которая обслуживает рейс.

По мнению представителей аэропорта, использование электронных посадочных талонов особенно удобно тем, кто путешествует без багажа. Такие пассажиры могут проходить в зону посадки, минуя стойки регистрации.