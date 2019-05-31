Аэропорт в Симферополе назвали именем художника Ивана Айвазовского

Симферополь, 31 мая. Международному аэропорту «Симферополь» присвоили имя великого русского художника Ивана Айвазовского, указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликовали на сайте Кремля. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил в День России отпраздновать присвоение нового имени воздушным воротам республики.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что предстоит обновить дизайн центральной вывески. В регионах России в 2018 году состоялось открытое голосование, по итогам которого экспертный совет конкурса «Великие имена России» порекомендовал назвать крымский аэропорт в честь Айвазовского, пишет ForPost.

Многие общественные деятели, музыканты и артисты поддержали эту инициативу. Они считают, что в России должны знать и помнить выдающихся людей.