Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Аэропорт в Симферополе назвали именем художника Ивана Айвазовского

628
0 Оставить комментарий

Аэропорт в Симферополе назвали именем художника Ивана Айвазовского

Симферополь, 31 мая. Международному аэропорту «Симферополь» присвоили имя великого русского художника Ивана Айвазовского, указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликовали на сайте Кремля. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил в День России отпраздновать присвоение нового имени воздушным воротам республики.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что предстоит обновить дизайн центральной вывески. В регионах России в 2018 году состоялось открытое голосование, по итогам которого экспертный совет конкурса «Великие имена России» порекомендовал назвать крымский аэропорт в честь Айвазовского, пишет ForPost.

Многие общественные деятели, музыканты и артисты поддержали эту инициативу. Они считают, что в России должны знать и помнить выдающихся людей.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров