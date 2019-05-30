Губернатор Севастополя осмотрит сквер на Северной стороне

Севастополь, 30 мая. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников примет работы по реконструкции сквера на Северной стороне 31 мая. Сейчас первая очередь объекта, расположенного на площади Захарова, готова на 90%.

Во время подготовки к визиту губернатора рабочие вывезли мусор и демонтировали старые ограждения. Сотрудники подрядной организации рассказали, что новые ограждения должны доставить с материка. Их отливали из чугуна, а в Севастополе изготовить ограждения нужного качества невозможно.

Реконструированный сквер на площади Захарова должны открыть ко Дню города 14 июня. Здесь были проведены масштабные работы. Сотрудники подрядной организации демонтировали фундаменты торговых точек и строений, высадили деревья и проложили коммуникации. Рабочие рассказали, что раньше в небе над сквером висело множество проводов, а сейчас здесь нет ни одного кабеля.

В скором времени должна стартовать вторая очередь реконструкции сквера, однако сначала нужно избавиться от оставшихся на территории строений. Обосновавшиеся здесь предприниматели не хотят покидать объект, несмотря на желание горожан сохранить сквер. Демонтаж незаконных торговых точек на данной территории стартовал еще в октябре 2017 года.

Работы ведутся не только в самом сквере, но и на близлежащих участках. Здесь реконструируют дороги, тротуары и придомовые территории. Кроме того, ремонтируются и утепляются торцы жилых домов, расположенных рядом со сквером, сообщает ForPost.