«Москвич» врезался в дерево в Севастополе

Симферополь, 28 мая. Автомобиль «Москвич» врезался в дерево на улице Николая Музыки в Севастополе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Авария произошла утром 28 мая. Дорогу переходил пешеход, водителю пришлось совершить резкий маневр, чтобы не сбить человека. «Москвич» занесло и впечатало в дерево.

В ДТП никто не пострадал, отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае автобус с китайскими туристами попал в ДТП, погибли два человека.