«Москвич» врезался в дерево в Севастополе
0 Оставить комментарий
Симферополь, 28 мая. Автомобиль «Москвич» врезался в дерево на улице Николая Музыки в Севастополе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Авария произошла утром 28 мая. Дорогу переходил пешеход, водителю пришлось совершить резкий маневр, чтобы не сбить человека. «Москвич» занесло и впечатало в дерево.
В ДТП никто не пострадал, отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет ForPost.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае автобус с китайскими туристами попал в ДТП, погибли два человека.
infox - new