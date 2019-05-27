Полиция изъяла у двух крымчан крупную партию синтетических наркотиков

Симферополь, 27 мая. Правоохранительные органы задержали в Бахчисарайском районе двух молодых людей, в машине которых находились наркотики.

Экспертиза показала, что у задержанных изъяли наркотические вещества синтетического происхождения. Во время обысков были найдены расфасованные в свертки наркотики, упаковочный материал и электронные весы.

По данным ГУ МВД по Республике Крым, злоумышленники распространяли наркотики через Интернет. Средства от продажи переводились на электронные кошельки.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ForPost. Ранее сообщалось, что в Москве задержали таксиста, который находился в состоянии наркотического опьянения.