Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Полиция изъяла у двух крымчан крупную партию синтетических наркотиков

177
0 Оставить комментарий

Полиция изъяла у двух крымчан крупную партию синтетических наркотиков

Симферополь, 27 мая. Правоохранительные органы задержали в Бахчисарайском районе двух молодых людей, в машине которых находились наркотики.

Экспертиза показала, что у задержанных изъяли наркотические вещества синтетического происхождения. Во время обысков были найдены расфасованные в свертки наркотики, упаковочный материал и электронные весы.

По данным ГУ МВД по Республике Крым, злоумышленники распространяли наркотики через Интернет. Средства от продажи переводились на электронные кошельки.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ForPost. Ранее сообщалось, что в Москве задержали таксиста, который находился в состоянии наркотического опьянения.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров