Пожар уничтожил часть дельфинария в Севастополе

Севастополь, 25 мая. Огонь частично уничтожил дельфинарий в Севастополе. Пожар произошел утром 25 мая, животные при этом не пострадали.

Огонь частично уничтожил крышу и инфраструктуру дельфинария. Сильнее всего при пожаре пострадал павильон с сувенирными магазинами, расположенный рядом с дельфинарием. Во время происшествия животные находились в воде в 10 метрах от очага возгорания.

По предварительной информации, пожар начался в период с 6 до 7 утра. К тушению огня привлекались три машины МЧС и более 20 сотрудников спасательных служб. На месте пожара работают полиция и следователи. Правоохранительные органы устанавливают причину возгорания.