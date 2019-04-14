Спасатели предупредили крымчан о сильном дожде

Симферополь, 14 апреля. Экстренное предупреждение объявили в Крыму в связи с сильными дождями, сообщает республиканское управление МЧС РФ.

14 апреля в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. Во второй половине дня начнутся сильные дожди. Предупреждение спасателей действует в течение суток.

В МЧС РФ по Крыму призвали соблюдать правила безопасности при ливнях. Изменения погоды зафиксировали и в Москве, в воскресенье в столице выпал снег, температура воздуха составла +6 градусов.