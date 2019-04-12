Скандально известный танцор Полунин провел мастер-класс в Севастополе

Севастополь, 12 апреля. Скандально известный украинский танцор Сергей Полунин провел мастер-класс для юных воспитанников хореографических училищ Севастополя. Творческий опыт артиста переняли 40 детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Мероприятие прошло 12 апреля в Театре танца имени Вадима Елизарова. После урока Сергей Полунин рассказал, что самое приятное для него — это учить детей.

«У детей чистая, приятная энергетика, которая меня пополняет тоже, это такой обмен энергией, который я не испытывал, наверное, нигде больше», — отметил танцор.

Также Сергей Полунин рассказал, что уже начался отбор педагогов будущей хореографической академии, которая расположится на мысе Хрустальный. Танцор стал художественным руководителем новой балетной школы.

Полунин отметил, что на подготовку к открытию учреждения есть еще год. Также танцор сообщил, что воспитанниками крымской балетной школы могут стать не только дети, проживающие в Севастополе, но и иностранные студенты, сообщает ForPost.

Напомним, Сергей Полунин неоднократно становился героем скандалов в украинских СМИ из-за своей позиции по вопросу взаимоотношений Украины и России. Артист, который является украинцем, ранее писал в соцсетях, что народы двух стран должны воссоединиться. У Сергея Полунина на груди вытатуирован портрет Владимира Путина. Ранее танцор также разместил в своем Instagram призыв молиться за главу Российской Федерации.