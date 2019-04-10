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Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в Крыму

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Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в Крыму

Симферополь, 10 апреля. Пассажирский автобус вылетел с трассы в обрыв в Ленинском районе Крыма, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.

Авария произошла недалеко от села Костырино. При падении погибла пассажирка Ирина Н, на вид погибшей около 50 лет. Ее личность удалось установить благодаря служебному удостоверению.

Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в КрымуВосемь человек доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, он вылетел с трассы на повороте, около 10 метров пролетел по воздуху и, ударившись о бугор, пропахал несколько метров по земле.

На месте находятся оперативные службы. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства ДТП.

Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в Крыму

Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в Крыму

Автор: Ирина Селезнева
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