Появились фото автобуса, улетевшего в овраг на трассе в Крыму

Симферополь, 10 апреля. Пассажирский автобус вылетел с трассы в обрыв в Ленинском районе Крыма, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.

Авария произошла недалеко от села Костырино. При падении погибла пассажирка Ирина Н, на вид погибшей около 50 лет. Ее личность удалось установить благодаря служебному удостоверению.

Восемь человек доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, он вылетел с трассы на повороте, около 10 метров пролетел по воздуху и, ударившись о бугор, пропахал несколько метров по земле.

На месте находятся оперативные службы. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства ДТП.