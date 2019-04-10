Рейсовый автобус вылетел в овраг на трассе Феодосия – Керчь в Крыму

Симферополь, 10 апреля. Рейсовый автобус, следовавший из Керчи в поселок Заветное, вылетел в овраг, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В автобусе было восемь пассажиров и водитель. По данным источник ФАН, один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Остальные пассажиры получили легкие травмы. По предварительной информации, отказала тормозная система. На месте ДТП находятся оперативные службы.