Жителям Севастополя покажут комплексы С-400 в День войск ПВО России

Симферополь, 10 апреля. На площади Нахимова в Севастополе 12 апреля состоится выставка военной техники, приуроченная ко Дню войск противовоздушной обороны России.

По данным пресс-службы Черноморского флота, праздничные мероприятия организует командование соединения ПВО Южного военного округа. Военнослужащие этой дивизии несут боевое дежурство на Крымском полуострове.

Жители Севастополя увидят современный ракетный комплекс С-400 «Триумф», а также ЗРК«Панцирь», командно-штабные и другие спецмашины. На площади будет работать полевая кухня, гостей угостят кашей и горячим чаем.

В Доме офицеров состоится торжественное собрание с участием ветеранов войск ПВО, пишет ForPost. 12 апреля в России также отмечают День космонавтики.