Активисты ОНФ проверили качество дорог в Севастополе

Симферополь, 9 апреля. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали Всероссийскую дорожную инспекцию с Севастополя. Проверка охватит 42 региона России.

Общественники проверили, как чиновники реагируют на обращения местных жителей о ремонте дорог в Севастополе. Как рассказал депутат Госдумы Александр Васильев, с 2017 года на «карту убитых дорог» добавили более 37 тысяч участков федеральных трасс, региональных и муниципальных дорог.

На этой карте отмечено 376 участков дорог в Севастополе. Горожане считают, что самый проблемный участок — проезд между улицей Шевченко и Столетовским проспектом, пишет ForPost.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Крыму, водитель Ford врезался в грузовик под Севастополем. Трамы получили два человека.