Иномарка влетела в КамАЗ в Крыму

Симферополь, 9 апреля. В районе Ласпи в ночь на 9 апреля Ford на большой скорости врезался в КамАЗ, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением, врезавшись в большегруз. Водитель и его пассажирка получили серьезные травмы, их срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняя все обстоятельства аварии, пишет ForPost.