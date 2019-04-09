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Иномарка влетела в КамАЗ в Крыму

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Иномарка влетела в КамАЗ в Крыму

Симферополь, 9 апреля. В районе Ласпи в ночь на 9 апреля Ford на большой скорости врезался в КамАЗ, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением, врезавшись в большегруз. Водитель и его пассажирка получили серьезные травмы, их срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняя все обстоятельства аварии, пишет ForPost.

Автор: Ирина Селезнева
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