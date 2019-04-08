Москва, 8 апреля. Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с материалами можно на сайте военного ведомства.

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Ее проводили силы четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. В результате ожесточенных боев 12 мая 17-й армия вермахта была разбита.

Минобороны РФ опубликовало документы о боях за Крым в 1944 году. Как объяснили в министерстве, обнародованные документы ранее были доступны только узкому кругу историков. Они посвящены боям за Севастополь, Судак, Симферополь, Керчь, Ялту.

В сообщении пресс-службы говорится, что по материалам можно судить, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, а также как детально просчитывался каждый ход командования советских войск. Кроме того, публикация направлена на противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

Ранее депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек заявил, что учебник по истории Крыма для десятиклассников, где приводятся вызывающие сомнения факты о крымских татарах во время Великой Отечественной войны. Парламентарий отметил, что уже встречался с крымским главой Сергеем Аксеновым, где обсуждалась эта тема.

Парламентарий сообщил, что учебник направят на экспертную оценку, в том числе проверят пособия культурологи и лингвисты.

Напомним, Совет крымских татар обратился к руководителю Крыма Аксенову с просьбой конфисковать из всех школьных и публичных библиотек республики учебник по истории Крыма для десятых классов​​​. Сообщалось, что крымские татары в данных книгах представлены как коллаборанты, соучастники фашистских оккупантов, при этом авторы учебника не рассказали о других исторических фактах, свидетельствующих о значимом вкладе крымско-татарского народа в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В августе 2018 года Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в Великой Отечественной войне.

В материале показали копию проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, который был написан под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Москвой Третьего рейха в самом начале войны.

Кроме того, были размещены документы с деталями героических действий пилотов-штурмовиков, имена которых ранее были засекречены и не афишировались. Речь идет о младшем лейтенанте Владимире Гуляеве, который смог нанести тяжелый удар врагу и посадить разрушенный самолет на одно уцелевшее шасси.