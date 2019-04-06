Турнир по историческому фехтованию «Щит Кафы» пройдет в Феодосии

Симферополь, 6 апреля. Второй турнир по историческому фехтованию «Щит Кафы» состоится в Феодосии 11 и 12 мая, сообщила Федеральному агентству новостей организатор фестиваля Екатерина Щеникова.

Турнир посвящен 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В состязании примут участие более пятидесяти спортсменов из разных клубов России. В Феодосию приедут любители исторического фехтования из Москвы, Петербурга, Саратова, Тулы, Рязани, Краснодара, Ростова, Курска.

«Фестиваль проводится с целью привлечь внимание к Феодосии — городу с 2500-летней историей. Это культурные и военные традиции наших предков. Турнир популяризирует здоровый образ жизни и стимулирет интерес к истории», — прокомментировала корреспонденту ФАН вице-президент Федерации исторического фехтования России Екатерина Щеникова.

В программе турнира выступят мужчины и женщины в номинациях «Щит Меч», «Профбои», поединки 3 на 3, «Бугурты». Организаторы воссоздадут атмосферу Феодосии генуэзского периода с историческими флагами, хоругвями, ристалищем.

По словам Щениковой, поединки спортсменов будут проходить в легком, среднем и тяжелом весе. На площадке фестиваля проведут конкурсы исторических костюмов и доспехов.

Гостям турнира дадут мастер-классы по гончарному делу, созданию ювелирных изделий, историческим ремеслам. Вечером на главной сцене выступят фольклорные коллективы и покажут исторические спектакли.

На территории современной Феодосии сохранилась часть крепости Кафа. В XIV веке генуэзцы создали процветающий портовый город, который монополизировал торговлю в Черном море и служил главным форпостом.