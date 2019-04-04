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Главу администрации Евпатории арестовали до конца мая

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Главу администрации Евпатории арестовали до конца мая

Симферополь, 4 апреля. Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство обвинителей о заключении под арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 мая. Задержанного поместят под стражу на время расследования возбужденного против него уголовного дела.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте, либо залоге на основании проблем со здоровьем подсудимого и необходимости Филонова заботиться о двух несовершеннолетних детях, однако прошение было отклонено. Глава администрации Евпатории заявил, что не признает своей вины в инкриминируемом ему преступлении, сообщает ForPost.

Андрея Филонова задержали 3 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ранее прокуратура подавала иск в суд на снятие Филонова с должности из-за того, что он устроил директором муниципального казенного учреждения отца своей гражданской жены Эдуарда Макаревича. Также сотрудники ФСБ изучают контракты на приватизацию муниципальной собственности другими родственниками главы администрации Евпатории.

Автор: Василиса Бойко
Источник: ForPost
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