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Обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму приговорили к 14 годам колонии

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Обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму приговорили к 14 годам колонии

Севастополь, 4 апреля. Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в подготовке диверсий на объекты в Крыму, к 14 годам лишения свободы каждого.

Диверсионная группа была задержана в Севастополе 9 ноября 2016 года. В нее входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. По версии следователей, злоумышленники планировали диверсии на объекты военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Как пишет ТАСС, государственное обвинение во время прений сторон просило 15 лет лишения свободы для Дудки, а также 14 лет и 10 месяцев — для Бессарабова.

Напомним, третий участник преступной группы, Штыбликов, в ноябре 2018 года получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Он признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму приговорили к 14 годам колонии

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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