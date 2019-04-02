Сотрудника администрации Феодосии подозревают в получении взятки

Симферополь, 2 апреля. Сотрудник администрации и депутат горсовета города Феодосия подозреваются в посредничестве во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Крым.

В сообщении ведомства отмечается, что замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Феодосии подозревается в получении взятки. По данным следствия, подозреваемые получили от бизнесмена взятку в размере 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) за продление срока аренды земли.

Следствие продолжается, уголовные дела соединены в одно делопроизводство, пишет ForPost. Ранее силовики провели обыски в департаменте архитектуры.