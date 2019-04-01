Власти Крыма отменили строительство креветочной фермы

Симферополь, 1 апреля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о прекращении строительства инкубатора для выращивания мальков креветок возле села Поповка Сакского района.

Местные власти разрешили строительство креветочной фермы возле Ойбурского озера, несмотря на то, что эта территория считается рекреационной. Аксенов назвал это решение неправильным, поскольку власти не организовали публичные слушания и не спросили мнения местных жителей, пишет ForPost.

«Если общественность против и объект мешает курортному сезону и отдыху людей, нельзя было допускать его размещение», — написал он в Facebook.

При этом глава региона поблагодарил инвестора за согласие свернуть стройку. Он пообещал подыскать более подходящее место для фермы. По предварительным данным, ущерб от переноса бизнеса в другую часть Крыма составит порядка 30 млн рублей.