Более половины имущества олигарха Коломойского распродали в Крыму

Симферополь, 27 декабря. Министр имущественных отношений Республики Крым Анна Анохина сообщила, что в 2018 году было выручено 575 млн рублей от продажи оставшегося на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.

Все средства направлены в Фонд защиты вкладчиков для компенсации крымчанам, у которых в принадлежащем Коломойскому «Приватбанке» были вклады. Министр отметила, что еще 100 млн рублей поступят в фонд в январе 2019 года.

Она пояснила, что были реализованы автозаправки, объекты недвижимости, что составляет более половины имущества олигарха. Анохина добавила, что осталось не так много, пишет ForPost. Отмечается, что в 2016 году крымские власти продали санаторий «Форос» за 1,4 млрд рублей.