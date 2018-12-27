Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Сирия получила от Крыма около 40 тысяч тонн зерна

30
0 Оставить комментарий

Сирия получила от Крыма около 40 тысяч тонн зерна

Симферополь, 27 декабря. Крымские фермеры в 2018 году экспортировали в Сирию около 40 тыс. тонн зерна. Такие данные в четверг озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Всего в этом году из Республики Крым было экспортировано 200 тыс. тонн зерна, в Сирию - не более 40 тыс. тонн», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы Минсельхоза, это не окончательная цифра. В ближайшие дни Крым планирует направить в арабскую республику новую партию зерна. 

Рюмшин также добавил, что в этом году урожай зерновых снизился из-за засухи, в результате чего экспорт сократился в два раза. К примеру, в прошлом году республика продала около 400 тыс. тонн зерна.

Отметим, что в прошлом году в России был собран рекордный урожай зерна. Как заявил во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, в 2017 году российские фермеры убрали с полей 135,5 млн тонн зерна.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.