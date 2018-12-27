Сирия получила от Крыма около 40 тысяч тонн зерна

Симферополь, 27 декабря. Крымские фермеры в 2018 году экспортировали в Сирию около 40 тыс. тонн зерна. Такие данные в четверг озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Всего в этом году из Республики Крым было экспортировано 200 тыс. тонн зерна, в Сирию - не более 40 тыс. тонн», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы Минсельхоза, это не окончательная цифра. В ближайшие дни Крым планирует направить в арабскую республику новую партию зерна.

Рюмшин также добавил, что в этом году урожай зерновых снизился из-за засухи, в результате чего экспорт сократился в два раза. К примеру, в прошлом году республика продала около 400 тыс. тонн зерна.

Отметим, что в прошлом году в России был собран рекордный урожай зерна. Как заявил во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, в 2017 году российские фермеры убрали с полей 135,5 млн тонн зерна.