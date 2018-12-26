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Спасатели устранили последствия горного обвала в Крыму

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Спасатели устранили последствия горного обвала в Крыму
Симферополя, 26 декабря. Оперативные службы восстановили движение транспорта на трассе Ялта — Севастополь после огорного обвала, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Крупные каменные валуны обвалились днем 26 декабря. Водители сообщили, что обвал произошел в районе бухты Ласпи, камни перегородили дорогу.

Отмечается, что к 18.00 было восстановлено движение, в течение трех часов последствия обвала были устранены. В результате природного ЧП никто не пострадал.

На некоторых участках крымских дорог установлена металлическая сетка, которая защищает транспортные средства от схода селей.

Автор: Ирина Селезнева
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