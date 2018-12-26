Чиновников Севастополя заставят публиковать в Интернете сведения о доходах

Симферополь, 26 декабря. Правительство Севастополя утвердило новый пакет документов о противодействии коррупции. Обновлен состав профильной комиссии.

Постановление предусматривает особый порядок обнародования сведений о доходах чиновников. Об этом сообщил руководитель департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Татарчук.

Сведения о доходах и расходах чиновников, их собственности будут публиковаться на официальном сайте правительства. В следующем году комиссия должна предотвращать конфликт интересов, не допускать преференций для родственников чиновников, связанных с ними фирм пишет ForPost.