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Общество

Чиновников Севастополя заставят публиковать в Интернете сведения о доходах

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Чиновников Севастополя заставят публиковать в Интернете сведения о доходах

Симферополь, 26 декабря. Правительство Севастополя утвердило новый пакет документов о противодействии коррупции. Обновлен состав профильной комиссии.

Постановление предусматривает особый порядок обнародования сведений о доходах чиновников. Об этом сообщил руководитель департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Татарчук.

Сведения о доходах и расходах чиновников, их собственности будут публиковаться на официальном сайте правительства. В следующем году комиссия должна предотвращать конфликт интересов, не допускать преференций для родственников чиновников, связанных с ними фирм пишет ForPost. 

Автор: Ирина Селезнева
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