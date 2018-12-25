Бюджет на три года приняли в Севастополе

Севастополь, 25 декабря. Депутаты Заксобрания приняли бюджет Севастополя на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, пишет «ForPost».

Заседание Законодательного собрания прошло во вторник, 25 декабря. Бюджет представил замглавы департамента финансов Михаил Ноздряков. Он отметил, что представленный вариант представляет собой результат компромисса. В итоге, бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов был принят единогласно.

Однако Борис Колесников и Виктор Оганесян задали вопросы, касающиеся финансирования ИКС ТВ, а Вячеслав Горелов уточнил, включены или нет в бюджет расходы на строительство дорог.