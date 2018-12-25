Движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму запустят перед Новым годом

Симферополь, 25 декабря. Движение транспорта по двум полосам 190-километрового участка новой трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя будет запущено в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщило министерство транспорта Крыма.

Отмечается, что с 30 на 31 декабря откроется движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы. Участок имеет протяженность 190 километров, он ведет от Керчи до Симферополя. Как уточнили в ведомстве, проехать можно будет по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении.

Кроме того, на трех участках трассы будут работать временные объезды. В министерстве рассказали, что ограничение скорости составит 60 километров в час. После ввода автодороги целиком в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость должна составить 90 километров в час.