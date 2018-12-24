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Севастополь и Крым установят административные границы в 2019 году

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Севастополь и Крым установят административные границы в 2019 году

Севастополь, 24 декабря. Севастополь и Крым окончательно установят административную границу в 2019 году. Об этом рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Согласно его данным, к настоящему моменту в данном вопросе из семи пунктов не согласован только один​​​, который касается Ялтинского заказника, она заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса.

«Для меня это не принципиально, но я услышал, как к этому относятся работники лесхоза, туристы и все остальные, поэтому был вынужден сказать, что да, теперь это принципиально», — сказал Овсянников.

Также он подчеркнул, что окончательно административную границу Севастополь и Крым точно установят в 2019 году.

Автор: Алексей Громов
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