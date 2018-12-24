Севастополь и Крым лидируют в рейтинге регионов РФ по снижению числа преступлений

Севастополь, 24 декабря. Севастополь вошел в топ регионов России по снижению числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает интернет-канал Генпрокуратуры России со ссылкой на начальника пресс-службы надзорного ведомства Татьяну Захарову.

Севастополь, Крым, Республика Тыва, Калининградская область и Красноярский край вошли в топ-5 регионов, которые демонстрируют яркую тенденцию к уменьшению количества зарегистрированных преступлений. Согласно сообщению Захаровой, на территории всей России число зарегистрированных преступлений уменьшается, однако в Северо-Кавказском регионе показатель вырос на 0,7 процентов.