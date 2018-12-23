Спасатели объявили в Крыму штормовое предупреждение



Симферополь, 23 декабря. Крымское управление МЧС РФ объявило штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за сильных дождей и ветра.

Холодный атмосферный фронт проходит над Крымским полуостровом. Днем 24 декабря и ночью 25 декабря в регионе пройдут сильные дожди с мокрым снегом, местами осадки будут очень сильными.

На дорогах ожидается гололедица, скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Жители прибрежных районов должны быть осторожны. Всем крымчанам следует соблюдать правила безопасности.

В начале ноября в Приморье на берег Находки из-за сильного шторма на берег выбросило иностранную шхуну.