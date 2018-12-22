На съезде Союза добровольцев Донбасса в Крыму предотвратили теракт

Симферополь, 22 декабря. Правоохранительные органы России предотвратили теракт в Симферополе, где в эти минуты проходит съезд Союза добровольцев Донбасса. Об этом в субботу сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По его словам, в какой-то момент участникам встречи начали приходить на телефон угрозы о минировании зала от неизвестного пользователя с никнеймом Girkin.

«Трусы и предатели Русского мира! Сейчас вы все вместе взлетите на ветер. В помещении бомба. Это вам за предательство Новороссии!», — говорилось в записи.

Аналогичное сообщение получили сотрудники МЧС РФ. Полиция отреагировала на угрозу быстро. Кинологи с собаками проверили помещение, однако не нашли никакого взрывного устройства. Представители Союза добровольцев полагают, что это была провокация, устроенная Службой безопасности Украины.

Отметим, что автору сообщения о минировании так и не удалось сорвать мероприятие. Съезд состоялся, как и было запланировано.

«Терактов не боимся. Нас пытаются спамить. Нас уже столько раз убивали», — прокомментировал ситуацию глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в разговоре с ФАН.



Как сообщил руководитель крымского отделения СДД Дмитрий Хавченко, ситуация находится под контролем. По словам главы аппарата СДД Алексея Сосонного, здание уже проверено. Для проверки были задействованы саперы ФСО и МВД Крыма.

Ранее сообщалось, что IV съезд СДД, в котором принимают участие более трехсот делегатов, открылся в субботу в Симферополе. С приветственным словом к участникам съезда обратился глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутатов Государственной думы Дмитрий Козенко.