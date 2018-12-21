Губернатор Севастополя анонсировал кадровые изменения в правительстве
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Севастополь, 21 декабря. Кадровые изменения в составе чиновников проведут в Севастополе в начале 2019 году, передает РИА «Новости. Крым» со ссылкой на слова губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
По его мнению, в следующем году необходимо провести кадровые изменения по результатам работы правительства в текущем году. Овсянников особо отметил, что он не удовлетворен их работой.
«После Нового года будут приняты кадровые решения. Это будет касаться и высшего руководства, и других уровней. Решение по итогам достигнутых результатов в 2018 году будет принято», — цитирует «ForPost» слова губернатора.