Губернатор Севастополя анонсировал кадровые изменения в правительстве

Севастополь, 21 декабря. Кадровые изменения в составе чиновников проведут в Севастополе в начале 2019 году, передает РИА «Новости. Крым» со ссылкой на слова губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

По его мнению, в следующем году необходимо провести кадровые изменения по результатам работы правительства в текущем году. Овсянников особо отметил, что он не удовлетворен их работой.