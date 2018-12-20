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Общество

Советский рекорд по сбору винограда побили в Севастополе

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Советский рекорд по сбору винограда побили в Севастополе

Севастополь, 20 декабря. Крупнейшее винодельческое предприятие Крымского полуострова побило советский рекорд по сбору винограда. Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на слова гендиректора предприятия Сергея Лебедева.

Советский рекорд по сбору винограда побил «Инкерманский завод марочных вин». За текущий год ему удалось собрать 16,5 тысячи тонн винограда. Такие показатели были зафиксированы еще при СССР.

«С одной стороны, помогла природа, климат. С другой, мы выстроили наше управление виноградарством, что из года в год удается увеличивать урожай», — поделился Лебедев, отметив, что в 2018 году было высажено сто гектаров новых виноградников.

Автор: Алексей Громов
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