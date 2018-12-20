Советский рекорд по сбору винограда побили в Севастополе

Севастополь, 20 декабря. Крупнейшее винодельческое предприятие Крымского полуострова побило советский рекорд по сбору винограда. Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на слова гендиректора предприятия Сергея Лебедева.

Советский рекорд по сбору винограда побил «Инкерманский завод марочных вин». За текущий год ему удалось собрать 16,5 тысячи тонн винограда. Такие показатели были зафиксированы еще при СССР.