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Торговый центр эвакуировали в Севастополе из-за угрозы взрыва: опубликовано видео

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Торговый центр эвакуировали в Севастополе из-за угрозы взрыва: опубликовано видео

Севастополь, 19 декабря. Торговый центр Sea Mall эвакуируют в Севастополе из-за угрозы взрыва, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. В экстренные службы поступил звонок об угрозе взрыва на территории торгового центра. Посетителей комплекса вывели на улицу, здание проверяют сотрудники правопорядка, кинологи.

Напомним, что в России ужесточили наказание за ложное сообщение о минировании до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
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