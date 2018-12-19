Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Шойгу доложил Путину о планах строительства центра логистики в Крыму

90
0 Оставить комментарий

Шойгу доложил Путину о планах строительства центра логистики в Крыму

Симферополь, 19 декабря. В Минобороны РФ планируют в 2019 году начать строительство в Инкермане собственного производственно-логистического центра, заявил глава ведомства Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину.

Строительство двух логистических комплексов начнется в Севастополе и Архангельске за счет привлечения частных инвестиций на условиях концессионных соглашений, заявил глава Минобороны РФ. Как сообщают СМИ, предварительно проект в Крыму оценивают в 17 млрд рублей.

Комплексы необходимы для материального обеспечения Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. В специальных ангарах будут храниться образцы военной техники, запчасти, продовольствие и обмундирование, пишет Forpost. 

Накануне президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В ходе совещания обсуждался вопрос о состоянии российской армии и планах на 2019 год.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.