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Боевые расчеты С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму

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Боевые расчеты С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму

Симферополь, 19 декабря. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму. Об этом рассказал глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам, военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. Кроме того, они выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим.

Ранее сообщалось, что четвертый дивизион С-400 защитит Крым от массированного удара с воздуха. Отмечается, что в районе населенного пункта Уютное в Евпатории в пятницу заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400. Два предыдущих дивизиона заработали в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Боевые расчеты С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму

Автор: Алия Садыкова
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