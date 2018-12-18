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Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Симферополем

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Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Симферополем

Симферополь, 18 декабря. Два автобуса и минивэн столкнулись на трассе «Симферополь – Евпатория», сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье недалеко от села Белоглинка на пешеходном переходе. Столкнулись автобусы «Симферополь – Евпатория», «Симферополь – Саки» и минивэн Fiat Doblo.

По предварительным данным, пострадали шесть человек в автобусе и женщина – пешеход, переходившая дорогу по «зебре». Свидетели происшествия прислали в редакцию видео с места аварии. Причины ДТП выясняются.

Автор: Алия Садыкова
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