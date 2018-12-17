Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Севастополя планируют наладить освещение в сельской местности

100
0 Оставить комментарий

Власти Севастополя планируют наладить освещение в сельской местности

Севастополь, 17 декабря. Наружное освещение в сельской местности планируют модернизировать власти Севастополя. Соответствующие данные озвучили на аппаратном совещании правительства города.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов заявил, что схема в следующем году на эти нужды выделят 200 миллионов рублей. В частности, освещение будет в селах Верхнесадовое, Черноречье, Хмельницкое, Флотское.

«В этом году мы больший акцент делали на территории, связанные с жилой застройкой, то в следующем году без внимания не останутся удаленные территории», — отметил Тарасов.

Более полутора тысяч новых светоточек установят в следующем году, две трети их них появятся в сельской местности. Об этом пишет «ForPost».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.