Власти Севастополя планируют наладить освещение в сельской местности

Севастополь, 17 декабря. Наружное освещение в сельской местности планируют модернизировать власти Севастополя. Соответствующие данные озвучили на аппаратном совещании правительства города.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов заявил, что схема в следующем году на эти нужды выделят 200 миллионов рублей. В частности, освещение будет в селах Верхнесадовое, Черноречье, Хмельницкое, Флотское.

«В этом году мы больший акцент делали на территории, связанные с жилой застройкой, то в следующем году без внимания не останутся удаленные территории», — отметил Тарасов.

Более полутора тысяч новых светоточек установят в следующем году, две трети их них появятся в сельской местности. Об этом пишет «ForPost».