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Происшествия

Самосвал упал с обрыва на туристический аквапарк в Ялте: появилось видео

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Самосвал упал с обрыва на туристический аквапарк в Ялте: появилось видео

Симферополь, 15 декабря. Грузовик с отказавшими тормозами на полной скорости сорвался с трассы в Ялте и упал на территории гостиницы «Интурист».

Водитель фуры вовремя выпрыгнул из кабины, автомобиль вылетел с трассы и упал на аквапарк. Людей на территории водных аттракционов не было, они обслуживают туристов только во время курортного сезона.

Сумму ущерба подсчитывают. Пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку, пишет News.ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись 11 автомобилей и фура, что привело к большому затору на КАД.

Автор: Ирина Селезнева
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