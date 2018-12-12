Памятник Затопленным кораблям в Севастополе «получил документы»

Севастополь, 12 декабря. Памятник Затопленным кораблям — символ Севастополя — «получил документы». Соответствующую информацию передает управления охраны объектов культурного наследия города Михаил Рязанцев.

В текущем году была проведена паспортизация четырех объектов культурного наследия федерального значения, среди них — Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, Петропавловский собор на Центральном холме, Свято-Никольский храм-пирамида на Братском кладбище.

В рамках программы развития культуры и туризма Севастополя эксперты проверили 299 объектов культурного наследия, что на треть больше, чем было запланировано год назад. Об этом пишет ForPost.